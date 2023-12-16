Спасатели обратились к алматинцам из-за штормового предупреждения

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Департамент по ЧС на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" предупреждает о том, что 17 декабря в Алматы ожидаются туман и гололед. В связи с чем спасатели призывают автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, сообщает Zakon.kz.

Чтобы уменьшить вероятность падения, алматинцам рекомендуют соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

всегда смотрите перед собой под ноги;

следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди. Ранее сообщалось, что более 5 тыс. человек застряли на заснеженных трассах в Жамбылской области. Читайте также Трассы закрыли в Жамбылской области из-за гололеда Снегопад, гололед и мороз ожидаются в восьми областях Казахстана Как развивается столичный район "Байконыр"

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