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21:42 12.02.2022

Подлодку США обнаружили в территориальных водах России

Россия подлодка США Фото: pixabay
По информации Минобороны России, 12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах РФ была обнаружена подлодка США типа «Вирджиния», сообщает Zakon.kz.

Американскую подлодку обнаружили в 13:40 по времени Нур-Султана в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах РФ.

Отмечается, что экипажу подводной лодки на русском и английском языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!». Требование российской стороны было проигнорировано.

В Минобороны РФ сообщили, что применили «соответствующие средства», но не уточнили, какие именно. После этого, по информации ведомства, подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

Данияр Кунафин
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