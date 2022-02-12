Подлодку США обнаружили в территориальных водах России

Американскую подлодку обнаружили в 13:40 по времени Нур-Султана в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах РФ.

Отмечается, что экипажу подводной лодки на русском и английском языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!». Требование российской стороны было проигнорировано.

В Минобороны РФ сообщили, что применили «соответствующие средства», но не уточнили, какие именно. После этого, по информации ведомства, подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.