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Общество

В Минобороны Казахстана опровергли информацию о территориальной группировке на границе с Россией

Министерство обороны РК, Минобороны РК, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 14:23 Фото: Telegram/modgovkz
В ряде зарубежных СМИ появилась информация, что Астана якобы развернет на границе с Россией крупнейшую группировку бригад территориальной обороны. Но в Министерстве обороны Казахстана 24 апреля 2025 года заявили, что это фейк, сообщает Zakon.kz.

Как пишет stopfake.kz, в распространенной некоторыми зарубежными изданиями информации также говорилось, что таким образом якобы Казахстан принимает меры на случай конфликта с Россией.

"В связи с публикациями в ряде зарубежных СМИ, касающимися проекта Закона Республики Казахстан "О территориальной обороне", Министерство обороны Республики Казахстан считает необходимым дать официальные разъяснения, чтобы предотвратить искажение фактов и недобросовестные интерпретации. Данный законопроект направлен исключительно на укрепление внутренней безопасности страны и не содержит антироссийской направленности", – заявили в пресс-службе МО РК.

В оборонном ведомстве пояснили, что законопроект "О территориальной обороне" разработан в рамках модернизации системы национальной безопасности Казахстана.

"Его цель – обеспечение внутренней стабильности, защита населения, объектов инфраструктуры и территориальной целостности в условиях военного положения или иных чрезвычайных ситуаций. Размещение бригад территориальной обороны осуществляется с учетом логистических, географических и демографических особенностей регионов, а не в ответ на внешние угрозы".Пресс-служба МО РК

Также в Минобороны отметили, что участие иностранных граждан и лиц без гражданства в подразделениях территориальной обороны не предусмотрено. Принятие закона не направлено против какой-либо страны и не должно восприниматься как отражение угрозы с определенного направления.

"Россия является стратегическим партнером Казахстана, с которым поддерживаются добрососедские и союзнические отношения в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС и Евразийского экономического союза. Таким образом, утверждения о якобы антироссийской направленности проекта Закона "О территориальной обороне" Республики Казахстан не соответствуют действительности и искажают суть происходящих процессов".Пресс-служба МО РК

Оборонное ведомство просит "граждан и СМИ не обращать внимания на различные доводы, появляющиеся на информационных ресурсах и в социальных сетях, а доверять официальным источникам информации".

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 14:23
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Подробнее о проекте закона "О территориальной обороне Республики Казахстан", который депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении 16 апреля 2025 года, можете прочитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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