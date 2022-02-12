22:51 12.02.2022
В ДП Жамбылской области прошел ряд назначений
Фото: Zakon.kz
Начальник Департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Баймурзин Арманбек Хакимбекович представил личному составу своих заместителей, сообщает Zakon.kz.
Приказом Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность первого заместителя начальника ДП Жамбылской области назначен полковник полиции Тайбеков Ербол Туякович.
Двумя другими заместителями начальника Департамента полиции Жамбылской области стали полковники полиции Рахметуллаев Нуржан Эрмаханович и Удергенов Бауыржан Аринович.