Румыния отзывает часть сотрудников посольства с Украины

МИД Румынии решил отозвать неосновной персонал посольства в Киеве, члены семей дипломатов уже дома, сообщает РИА Новости.

Приняты все меры по добровольной репатриации членов семей дипломатических и консульских сотрудников представительств Румынии в Украине, процесс их возвращения завершен. МИД принял решение об отзыве ненужного дипломатического и консульского персонала из дипломатического представительства и некоторых консульских учреждений в Украине. МИД Румынии

При этом посольство и консульства Румынии на Украине продолжат работу и готовы помочь румынским гражданам.

МИД рекомендовал гражданам Румынии избегать любых поездок в Украину. Тем, кто уже находится на территории этой страны, настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на Крымский полуостров и восток Украины, Донецкую и Луганскую области, а также на границу Украины с Россией и Беларусью.

Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.