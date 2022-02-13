Путин переговорил с Байденом: Белый дом раскрыл детали

В заявлении Белого дома говорится, что Байден ясно дал понять, что Россия столкнется с последствиями от США и союзников в случае дальнейшего «вторжения в Украину».

Байден заявил Путину, что США готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины, тем не менее, США по-прежнему готовы к дипломатии с РФ.

Телефонный разговор между двумя президентами длился около часа.