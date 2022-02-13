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00:13 13.02.2022

Путин переговорил с Байденом: Белый дом раскрыл детали

Переговоры Россия США Фото: kremlin.ru
Президент США Джо Байден обсудил с президентом России Владимиром Путиным эскалацию напряженности на границе России и Украины, сообщает Zakon.kz.

В заявлении Белого дома говорится, что Байден ясно дал понять, что Россия столкнется с последствиями от США и союзников в случае дальнейшего «вторжения в Украину».

Байден заявил Путину, что США готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины, тем не менее, США по-прежнему готовы к дипломатии с РФ.

Телефонный разговор между двумя президентами длился около часа.

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