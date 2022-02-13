00:13 13.02.2022
Путин переговорил с Байденом: Белый дом раскрыл детали
Фото: kremlin.ru
Президент США Джо Байден обсудил с президентом России Владимиром Путиным эскалацию напряженности на границе России и Украины, сообщает Zakon.kz.
В заявлении Белого дома говорится, что Байден ясно дал понять, что Россия столкнется с последствиями от США и союзников в случае дальнейшего «вторжения в Украину».
Байден заявил Путину, что США готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины, тем не менее, США по-прежнему готовы к дипломатии с РФ.
Телефонный разговор между двумя президентами длился около часа.