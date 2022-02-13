Сотрудников гуманитарных структур ООН похитили в Йемене

По данным rg.ru, вместе с сотрудниками ООН в неизвестном направлении были увезены и сопровождавшие их бойцы военной полиции. Есть информация, что экстремисты пытаются договориться об обмене заложников на своих арестованных ранее подельников.

Как уточняется, в числе похищенных - гражданин Болгарии и пятеро йеменцев. Всемирная организация находится в тесном контакте с властями, чтобы обеспечить их возвращение.

Известно, что представители ООН находились в Йемене с рабочей поездкой для изучения гуманитарной ситуации в Абьяне.