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08:24 13.02.2022

Сотрудников гуманитарных структур ООН похитили в Йемене

флаги Фото: pixabay
Шесть человек были схвачены группой вооруженных людей в провинции Абьян, передает Zakon.kz.

По данным rg.ru, вместе с сотрудниками ООН в неизвестном направлении были увезены и сопровождавшие их бойцы военной полиции. Есть информация, что экстремисты пытаются договориться об обмене заложников на своих арестованных ранее подельников.

Как уточняется, в числе похищенных - гражданин Болгарии и пятеро йеменцев. Всемирная организация находится в тесном контакте с властями, чтобы обеспечить их возвращение.

Известно, что представители ООН находились в Йемене с рабочей поездкой для изучения гуманитарной ситуации в Абьяне.

Елена Беляева
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