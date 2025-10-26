#АЭС в Казахстане
Мир

Сотрудников ООН задержали в Йемене по подозрению в шпионаже

сотрудников ООН задержали в Йемене по подозрению в шпионаже, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 00:47 Фото: pixabay
Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) задержало трех сотрудников ООН из числа местных жителей по обвинению в шпионаже в пользу Израиля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of Israel со ссылкой на источники, среди арестованных две женщины и мужчина.

"У служб безопасности и разведки в Сане до сих пор есть список людей, разыскиваемых за сотрудничество с израильским и американским врагами", – рассказал собеседник.

Отметим, что ранее в Эфиопии по подозрению в шпионаже задержали морскую чайку.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
