Сотрудников ООН задержали в Йемене по подозрению в шпионаже

Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) задержало трех сотрудников ООН из числа местных жителей по обвинению в шпионаже в пользу Израиля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of Israel со ссылкой на источники, среди арестованных две женщины и мужчина.

"У служб безопасности и разведки в Сане до сих пор есть список людей, разыскиваемых за сотрудничество с израильским и американским врагами", – рассказал собеседник.

Отметим, что ранее в Эфиопии по подозрению в шпионаже задержали морскую чайку.