10:22 13.02.2022
Нетрезвый подросток вел автомобиль без прав в Павлодарской области
Фото: Zakon.kz
Несовершеннолетнего водителя задержали в ходе рейда в селе Ивановка района Теренколь. Молодой человек ночью вел автомашину марки «ВАЗ 21093», передает Zakon.kz.
Как рассказал начальник районного отдела полиции Арман Каримов, во время беседы с подростком полицейские почувствовали резкий запах алкоголя. Освидетельствование подтвердило, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту в отношении несовершеннолетнего водителя возбуждено административное производство по статье 608 части 8 КРКоАП, материал направлен в суд.