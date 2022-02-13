Нетрезвый подросток вел автомобиль без прав в Павлодарской области

Как рассказал начальник районного отдела полиции Арман Каримов, во время беседы с подростком полицейские почувствовали резкий запах алкоголя. Освидетельствование подтвердило, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту в отношении несовершеннолетнего водителя возбуждено административное производство по статье 608 части 8 КРКоАП, материал направлен в суд.