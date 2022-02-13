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Законодательство РК
10:22 13.02.2022

Нетрезвый подросток вел автомобиль без прав в Павлодарской области

авто Фото: Zakon.kz
Несовершеннолетнего водителя задержали в ходе рейда в селе Ивановка района Теренколь. Молодой человек ночью вел автомашину марки «ВАЗ 21093», передает Zakon.kz.

Как рассказал начальник районного отдела полиции Арман Каримов, во время беседы с подростком полицейские почувствовали резкий запах алкоголя. Освидетельствование подтвердило, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту в отношении несовершеннолетнего водителя возбуждено административное производство по статье 608 части 8 КРКоАП, материал направлен в суд.

Елена Беляева
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