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Школьник на скутере попал под микроавтобус в Павлодарской области

школьник на скутере попал в аварию в Павлодраской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 18:26 Фото: Zakon.kz
14 августа в селе Теренколь на пересечении улицы Байтурсынова и переулка Базарный водитель УАЗа столкнулся с электроскутером, которым управлял подросток, сообщает Zakon.kz.

По информации Pavlodarnews.kz, школьник попал в больницу.

"Несовершеннолетнего госпитализировали в больницу с различными травмами. Автомобиль водворили на штрафную стоянку, сотрудники проводят проверку", – рассказали в Департаменте полиции.

Также правоохранители напомнили, что ездить на скутерах или велосипедах по проезжей части можно с 16 лет. Кроме того, водителям категории А1, куда входят мопеды и скутеры, необходимо оснащать свой транспорт светоотражателями и самим надевать светоотражающие жилеты и шлемы.

Ранее сообщалось, что более 30 водителей скутеров оштрафовали за два дня в Павлодаре.

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