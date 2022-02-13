Сырую курицу, лук, грибы и яйца мыть не рекомендуется – эксперт

Об этом предупреждает Аббас Джахангир в издании Foodstrend.

Первой в списке продуктов, которые не стоит мыть, стоит сырая курица. По словам эксперта, когда вы моете тушку, вы позволяете бактериям расти по всей ее поверхности. Однако эти бактерии не всегда чувствительны к теплу и могут не погибнуть во время приготовления пищи. В итоге вам грозит сальмонеллез или кишечная палочка. Если вы действительно хотите почистить курицу перед приготовлением, Джахангир советует ополаскивать ее лимонным соком или уксусом.

По схожим причинам настоятельно не рекомендует мыть яйца, так как яичная скорлупа не является 100% герметичным барьером. Она довольно пористая. И когда голая скорлупа вступает в контакт с водой, она подвергается размножению бактерий. Опять же, существует риск заражения сальмонеллой, которого можно легко избежать. Если яйцо немного грязное и вас это очень беспокоит, вы всегда можете почистить скорлупу маленькой щеткой перед тем, как положить его на хранение или вскрыть на завтрак.

Отмечается в материале, что грибы, которые продают в магазине, пастеризованы и поэтому уже довольно чистые. Можно срезать стебель, чтобы почва не попала на тарелку, и почистить головку, чтобы удалить все остатки. А вот свежие грибы, которые вы собрали сами, реагируют на воду, как губка для мытья посуды. А будучи водянистыми, они становятся пресными и неинтересными в рецепте.

Лук уже хорошо защищен толстым слоем кожицы, которая освобождает вас от мытья продукта под водой. Любая грязь прилипала к луковицам лишь внешней поверхности и поэтому не имела контакта со съедобной частью. Однако вы можете положить их под воду или в воду, чтобы уменьшить воздействие на слезные железы.

Мякоть авокадо, спрятанная под черной зернистой кожурой, вполне безопасна. Его кожа настолько плотная, что действует как барьер против всех внешних агрессий и пестицидов. Однако если вода случайно попадет в авокадо и вы охладите его перед едой, есть большая вероятность, что мякоть почернеет в два раза быстрее. Поэтому рекомендуется разрезать авокадо и вырезать косточку, чтобы безопасно насладиться его вкусом.

Не нужно мыть фрукты, кожица которых не съедена, считает автор материала. Точно так же, как лук и авокадо, фрукты защищены кожурой. Это означает, что та часть, которую вы собираетесь съесть, полностью здорова, так как ее кожа защищена от всех возможных внешних опасностей. Не нужно мыть апельсины, киви, дыни, бананы или даже манго. Эти плоды очень хорошо изолированы от микробов и пестицидов своей кожицей. Очевидно, что, если вы все равно хотите это сделать, риска развития инфекций нет, утверждает Джахангир.

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