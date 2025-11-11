Почему мыть сырую курицу смертельно опасно – ответ ученых
Как отметили в FSIC в рамках Недели пищевой безопасности, многие австралийцы по-прежнему придерживаются устаревшей привычки мыть мясо, полагая, что это делает его чище. Однако, по данным исследований, подобные действия приводят к распространению опасных бактерий по кухонным поверхностям.
"Мытье сырой курицы – это миф, который только распространяет микробы. На промышленных предприятиях мясо проходит санитарную обработку. Дома достаточно прожарить курицу до температуры не менее 75 °C в самой толстой части", – заявил заместитель председателя FSIC доцент Джулиан Кокс.
Согласно данным опроса, 51% австралийцев продолжают мыть целую курицу перед готовкой, 48% – куски с кожей и 44% – без кожи. За последние четыре года доля таких людей увеличилась.
Кокс отметил, что курица остается самым популярным видом мяса в Австралии, а ошибки при ее приготовлении создают серьезные риски для здоровья. По оценкам FSIC, ежегодно в стране фиксируется около 4,7 млн случаев пищевых отравлений, приводящих к 48 тыс. госпитализаций и 38 смертям.
Эксперты советуют соблюдать базовые меры безопасности: тщательно мыть руки и поверхности после контакта с сырой птицей, размораживать мясо только в холодильнике или микроволновке, не допускать контакта сырой курицы с готовыми блюдами и использовать отдельные кухонные принадлежности.
"Пищевые отравления – серьезная угроза здоровью населения. Соблюдение простых правил способно предотвратить тысячи случаев заболеваний", – подчеркнул Кокс.
