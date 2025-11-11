#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Почему мыть сырую курицу смертельно опасно – ответ ученых

Курица, ученые, исследование, мытье , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 01:12 Фото: pixabay
Специалисты Совета по информированию о пищевой безопасности Австралии (Food Safety Information Council, FSIC) предупредили, что мытье сырой курицы перед приготовлением повышает риск заражения пищевыми инфекциями, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в FSIC в рамках Недели пищевой безопасности, многие австралийцы по-прежнему придерживаются устаревшей привычки мыть мясо, полагая, что это делает его чище. Однако, по данным исследований, подобные действия приводят к распространению опасных бактерий по кухонным поверхностям.

"Мытье сырой курицы – это миф, который только распространяет микробы. На промышленных предприятиях мясо проходит санитарную обработку. Дома достаточно прожарить курицу до температуры не менее 75 °C в самой толстой части", – заявил заместитель председателя FSIC доцент Джулиан Кокс.

Согласно данным опроса, 51% австралийцев продолжают мыть целую курицу перед готовкой, 48% – куски с кожей и 44% – без кожи. За последние четыре года доля таких людей увеличилась.

Кокс отметил, что курица остается самым популярным видом мяса в Австралии, а ошибки при ее приготовлении создают серьезные риски для здоровья. По оценкам FSIC, ежегодно в стране фиксируется около 4,7 млн случаев пищевых отравлений, приводящих к 48 тыс. госпитализаций и 38 смертям.

Эксперты советуют соблюдать базовые меры безопасности: тщательно мыть руки и поверхности после контакта с сырой птицей, размораживать мясо только в холодильнике или микроволновке, не допускать контакта сырой курицы с готовыми блюдами и использовать отдельные кухонные принадлежности.

"Пищевые отравления – серьезная угроза здоровью населения. Соблюдение простых правил способно предотвратить тысячи случаев заболеваний", – подчеркнул Кокс.

Ранее врач назвал самый полезный способ приготовления кофе.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
