Более 7,5 тысяч кубометров снега вывезли на полигоны из Нур-Султана

Как сообщает пресс-служба города, в ночь с 11 на 12 февраля из столицы вывезли 7708 кубометров снега, для чего на снежные полигоны совершено 623 рейса.

Фото: Пресс-служба акимата Нур-Султана

Всего за зимний период из Нур-Султана вывезли почти 3 млн кубометров снега.

Фото: Пресс-служба акимата Нур-Султана

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д. Пресс-служба акимата города Нур-Султан

Фото: Пресс-служба акимата города Нур-Султан

По прогнозам РГП «Казгидромет» в эти и ближайшие дни в Нур-Султане выпадет большое количество снега, ожидается метель и порывистый ветер.