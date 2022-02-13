12:09 13.02.2022
Более 7,5 тысяч кубометров снега вывезли на полигоны из Нур-Султана
Фото: Пресс-служба акимата Нур-Султана
Свыше 1800 дорожных рабочих и около 1000 единиц спецтехники задействовано в снегоуборочных работах. Коммунальные службы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба города, в ночь с 11 на 12 февраля из столицы вывезли 7708 кубометров снега, для чего на снежные полигоны совершено 623 рейса.
Фото: Пресс-служба акимата Нур-Султана
Всего за зимний период из Нур-Султана вывезли почти 3 млн кубометров снега.
Фото: Пресс-служба акимата Нур-Султана
В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д. Пресс-служба акимата города Нур-Султан
Фото: Пресс-служба акимата города Нур-Султан
По прогнозам РГП «Казгидромет» в эти и ближайшие дни в Нур-Султане выпадет большое количество снега, ожидается метель и порывистый ветер.