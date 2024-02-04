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3,6 млн кубометров снега вывезли из Астаны с начала зимнего периода

уборка снега в Астане Фото: gov.kz
По состоянию на 4 февраля, в снегоуборочных работах в столице задействованы почти 1 600 единиц спецтехники, сообщает Zakon.kz.

 В акимате отметили, что коммунальщики города работают круглосуточно в усиленном режиме.

На уборку улиц, площадей и тротуаров города от снега и наледи в столице с утра 4 февраля вышли почти 2,6 тыс. дорожных рабочих и около 1,6 тыс. единиц спецтехники.

За прошедшую ночь из города вывезли около 53 тысяч кубометров снега. Это – 3,6 тыс. большегрузов.

Всего с начала зимнего периода по сегодняшний день 266 тысячами рейсов на полигоны вывезли 3,6 млн кубометров снега.

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