Аким Алматы почтил память жертв январских событий

Прошло 40 дней с трагических январских событий и казахстанцы вспоминают о соотечественниках, погибших во время массовых беспорядков и террористических атак.

Фото: Facebook/Жанарбек Әшімжан

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в столичной мечети Хазрет Султан принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших.

5 января в Алматы начались массовые беспорядки. По данным полиции города, во время этих событий погибли 149 человек, 11 из них – сотрудники правоохранительных органов.