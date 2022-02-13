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12:42 13.02.2022

Аким Алматы почтил память жертв январских событий

аким Алматы Фото: Facebook/Жанарбек Әшімжан
Ерболат Досаев совершил молитву в одной из мечетей южной столицы, передает Zakon.kz.

Прошло 40 дней с трагических январских событий и казахстанцы вспоминают о соотечественниках, погибших во время массовых беспорядков и террористических атак.

акимат

Фото: Facebook/Жанарбек Әшімжан

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в столичной мечети Хазрет Султан принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших.

5 января в Алматы начались массовые беспорядки. По данным полиции города, во время этих событий погибли 149 человек, 11 из них – сотрудники правоохранительных органов.

Елена Беляева
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