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14:54 13.02.2022

Швейцарец Одерматт выиграл «золото» в гигантском слаломе на ОИ-2022

спорт Фото: Пресс-служба НОК РК
На Олимпийских играх-2022 в рамках соревнований по горнолыжному спорту, несмотря на сложные погодные условия, определился чемпион в гигантском слаломе, сообщает Zakon.kz.

В 10-й день олимпийских состязаний в столице Китая шел сильный снег, но организаторы не стали переносить соревнования. Погодные условия очень сильно повлияли на результаты двух попыток в турнире горнолыжников. Первый заезд не смогли завершить 36 участников, которые сошли с дистанции, среди них оказался и единственный казахстанец — Захар Кучин.

А лидером соревнований после первой попытки стал швейцарец Марко Одерматт. Во второй попытке он укрепил свое преимущество и с итоговым результатом 2:09.35 стал обладателем золотой награды. На второй позиции расположился Жан Краньец (Словения), а бронзовой медали удостоился француз Матье Фавр.

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Куандык Шынасилов
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