В ЛДПР призвали не верить слухам о смерти Жириновского

В центральном аппарате ЛДПР заявили, что не надо верить слухам о якобы смерти главы партии Владимира Жириновского, сообщает URA.RU.

По словам представителей ЛДПР, наблюдается рост числа мошенников, желающих дискредитировать партию перед общественностью.

Злоумышленники звонят членам партии, представляясь сотрудниками Центрального аппарата ЛДПР, и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем – это ложь! ЛДПР

Всех, кому позвонят и скажут о смерти Жириновского, попросили фиксировать звонки.

Сообщается, что юристы партии уже обратились в правоохранительные органы из-за распространения недостоверной информации о смерти Жириновского.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией.

В Министерстве здравоохранения уточняли, что лидер Жириновский, заразившийся COVID-19, находится в стабильном состоянии.