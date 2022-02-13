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16:47 13.02.2022

Поликлинику и лечебно-реабилитационный центр строят в Нур-Султане

Нур-Султан Фото: пресс-служба акима Нур-Султана/Александр Куприенко
В медцентре помимо амбулаторной и стационарной помощи также будут оказывать реабилитационные услуги для пациентов с разными видами заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о строительстве поликлиники и лечебно-реабилитационного центра, сообщает сайт столичного акимата.

Нур-Султан строительство

Фото: пресс-служба акима Нур-Султана/Александр Куприенко

По его словам, в развитие города также важно привлекать частные инвестиции, в том числе в медицинскую сферу.

аким Нур-Султана

Фото: пресс-служба акима Нур-Султана/Александр Куприенко

За счет частных средств в столице ведется строительство пятиэтажной поликлиники с лечебно-реабилитационным центром.

Новый медцентр площадью 10 тысяч квадратных метров расположен в перспективном застраивающемся районе Алматы (пересечение улиц К. Азербаева и А98). Он сможет принимать более 500 пациентов в смену.Алтай Кульгинов

Нур-Султан

Фото: пресс-служба акима Нур-Султана/Александр Куприенко

В медцентре помимо амбулаторной и стационарной помощи также будут оказывать реабилитационные услуги для пациентов с разными видами заболеваний. Для этих целей будет действовать лечебно-реабилитационный центр площадью более 3,5 тысяч квадратных метров. В медучреждении также есть бассейн как для взрослых, так и для детей.

В строительство и оснащение данной поликлиники и лечебно-реабилитационного центра затрачивается 4,5 млрд тенге частных инвестиций. Чтобы увеличить охват горожан медпомощью, будем выделять субсидии частным медцентрам.Алтай Кульгинов

Кроме того, за счет бюджета расширятся сеть медцентров «Доктор у дома», ведется капитальный ремонт медучреждений.

Данияр Кунафин
Кульгинов Алтай Нур-Султан
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