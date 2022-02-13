Поликлинику и лечебно-реабилитационный центр строят в Нур-Султане

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о строительстве поликлиники и лечебно-реабилитационного центра, сообщает сайт столичного акимата.

Фото: пресс-служба акима Нур-Султана/Александр Куприенко

По его словам, в развитие города также важно привлекать частные инвестиции, в том числе в медицинскую сферу.

Фото: пресс-служба акима Нур-Султана/Александр Куприенко

Новый медцентр площадью 10 тысяч квадратных метров расположен в перспективном застраивающемся районе Алматы (пересечение улиц К. Азербаева и А98). Он сможет принимать более 500 пациентов в смену. Алтай Кульгинов

За счет частных средств в столице ведется строительство пятиэтажной поликлиники с лечебно-реабилитационным центром.

Фото: пресс-служба акима Нур-Султана/Александр Куприенко

В строительство и оснащение данной поликлиники и лечебно-реабилитационного центра затрачивается 4,5 млрд тенге частных инвестиций. Чтобы увеличить охват горожан медпомощью, будем выделять субсидии частным медцентрам. Алтай Кульгинов

В медцентре помимо амбулаторной и стационарной помощи также будут оказывать реабилитационные услуги для пациентов с разными видами заболеваний. Для этих целей будет действовать лечебно-реабилитационный центр площадью более 3,5 тысяч квадратных метров. В медучреждении также есть бассейн как для взрослых, так и для детей.

Кроме того, за счет бюджета расширятся сеть медцентров «Доктор у дома», ведется капитальный ремонт медучреждений.