Пациентов экстренно эвакуировали из реабилитационного центра в Щучинске

30 сентября 27 пациентов эвакуировали по лестничному маршу при пожаре в областном реабилитационном центре города Щучинска, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, возгорание произошло на площади 1 кв. м в сервисной палате на втором этаже трехэтажного здания.

"Произошло короткое замыкание плафонов с последующим горением мебели. Жертв и пострадавших нет. В случае возникновения пожара звоните по номеру 101!" – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в ресторане, расположенном в пятиэтажном жилом доме в Аксу.