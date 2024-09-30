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Законодательство РК

Пациентов экстренно эвакуировали из реабилитационного центра в Щучинске

людей эвакуировали в реабилитационном центре Щучинска, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 23:06 Фото: пресс-служба МЧС РК
30 сентября 27 пациентов эвакуировали по лестничному маршу при пожаре в областном реабилитационном центре города Щучинска, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, возгорание произошло на площади 1 кв. м в сервисной палате на втором этаже трехэтажного здания.

"Произошло короткое замыкание плафонов с последующим горением мебели. Жертв и пострадавших нет. В случае возникновения пожара звоните по номеру 101!" – говорится в сообщении.
пожар в Щучинске, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 23:06

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в ресторане, расположенном в пятиэтажном жилом доме в Аксу.

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