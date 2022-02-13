Пекин-2022: Казахстанец попал в финал соревнований по шорт-треку

В четвертьфинал на дистанции пробились трое казахстанцев. Однако, в полуфинал смогли отобраться двое из них.

Денис Никиша квалифицировался с первого места в своем забеге, показав результат 40.355 секунд.

Абзал Ажгалиев – третий в своем забеге с результатом 40.643 секунд. Результат четвертьфинала с его участием был определен с помощью фотофиниша. Ему пришлось ждать окончания всех забегов. В итоге выяснилось, что он стал одним из самых быстрых среди занявших третьи места и таким образом получил пропуск в полуфинал.

В полуфинальном забеге Денис Никиша начал в группе лидеров, но в середине дистанции соперники начали оттеснять друг друга и оттеснили нашего казахстанца на четвертую позицию, на которой он и финишировал. Судьям предстояло внимательно пересмотреть эпизоды, но нарушений правил они не нашли. В итоге со временем 41.005 Никиша выпадает из борьбы за медали, попав только в утешительный финал В.

Второй полуфинал с участием Абзала Ажгалиева получился жарким. Казахстанец начал гонку далеко не на первой позиции. Казалось, что все кончено, но ближе к финишу среди группы лидеров началась сутолока, и в результате перемещений корейский спортсмен споткнулся, улетел к бортику и затормозил канадца. Абзал Ажгалиев получил шанс и он его не упустил, заняв второе место. Результат Абзала – 40.462 секунды