Два человека отравились угарным газом в Алматы

По информации ДЧС Алматы, сообщение об инциденте поступило 10 февраля около 07:00. Два жителя частного дома в Алмалинском районе – 59-летний мужчина и 46-летняя женщина – отравились угарным газом.

После осмотра пострадавшего мужчину отпустили домой, женщина от госпитализации отказалась.

В ДЧС напомнили о правилах пожарной безопасности в частных домах:

Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать, побелить и заделать трещины. Ремонт и кладку печей можно доверять только профессионалам.

Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи.

Печь и дымовая труба должны иметь утолщение кирпичной кладки в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями.

Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять промежуток.

На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический лист размерами не менее 50 на 70 см. Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два-три раза в день и не более чем по полтора часа.