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02:09 14.02.2022

Два человека отравились угарным газом в Алматы

Отравление угарным газом печь Фото: ДЧС Алматы
После осмотра пострадавшего мужчину отпустили домой, женщина от госпитализации отказалась. Инцидент произошел из-за неисправности печи – в кирпичной кладке дымохода образовались трещины, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Алматы, сообщение об инциденте поступило 10 февраля около 07:00. Два жителя частного дома в Алмалинском районе – 59-летний мужчина и 46-летняя женщина – отравились угарным газом.

После осмотра пострадавшего мужчину отпустили домой, женщина от госпитализации отказалась.

В ДЧС напомнили о правилах пожарной безопасности в частных домах:

  • Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать, побелить и заделать трещины. Ремонт и кладку печей можно доверять только профессионалам.

  • Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи.

  • Печь и дымовая труба должны иметь утолщение кирпичной кладки в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями.

  • Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять промежуток.

  • На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический лист размерами не менее 50 на 70 см. Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два-три раза в день и не более чем по полтора часа.

С сентября 2021 года сотрудники ЧС Алматы поставили на учет 148 346 частных домов. Лицам из социально уязвимых слоев населения оказали адресную помощь по ремонту электросетей, систем отопления, трещин в конструкциях печей, очистки дымоходов от сажи и установке датчиков угарного газа.

Данияр Кунафин
Алматы
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