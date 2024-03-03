Два человека отравились угарным газом в Семее
3 марта около 06:10 утра в поселке Строительный города Семея поступил вызов о неисправности дымохода в частном доме. Из-за неисправности пострадали люди, сообщает Zakon.kz.
Из-за неисправности дымохода отопительной печи на твердом топливе получили отравление угарным газом и были госпитализированы 2 человека, сообщили в МЧС.
Предварительная причина – нарушение правил эксплуатации отопительной печи.
В МЧС просят соблюдать правила эксплуатации печи:
- эксплуатировать печи и камины в соответствии с правилами;
- своевременно чистить дымоход и регулярно проверять работу вентиляционной системы;
- кладку и ремонт печей и каминов доверять только специалистам.
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