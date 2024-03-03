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Два человека отравились угарным газом в Семее

, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 10:36
3 марта около 06:10 утра в поселке Строительный города Семея поступил вызов о неисправности дымохода в частном доме. Из-за неисправности пострадали люди, сообщает Zakon.kz.

Из-за неисправности дымохода отопительной печи на твердом топливе получили отравление угарным газом и были госпитализированы 2 человека, сообщили в МЧС.

Предварительная причина – нарушение правил эксплуатации отопительной печи.

В МЧС просят соблюдать правила эксплуатации печи:

  • эксплуатировать печи и камины в соответствии с правилами;
  • своевременно чистить дымоход и регулярно проверять работу вентиляционной системы;
  • кладку и ремонт печей и каминов доверять только специалистам.

Четырехмесячного ребенка от пожара в многоэтажном жилом доме спас пожарный Максат Лесхан. Астанчанин призвал руководство министерства по ЧС отметить героя.

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