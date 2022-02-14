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07:17 14.02.2022

Умерла актриса, озвучившая Пьеро и Умку

актриса Фото: Facebook/Сергей Капков
В возрасте 90 лет не стало заслуженной артистки РСФСР, актрисы дубляжа Маргариты Корабельниковой, передает Zakon.kz.
Вчера узнал, что еще в декабре скончалась Маргарита Корабельникова – голос нашего детства, тот самый Умка. А еще Пьеро, Антошка с картошкой, Гунька из «Незнайки», Вовка из «Блудного попугая» и сотни-сотни героев радиопостановок и сказок с виниловых пластинок, голоса мальчишек и девчонок из старых игровых фильмов (ведь детей всегда дублировали профессиональные актрисы). Маргарите Павловне было 90 лет, в последний раз она появилась на экране в 2008 году в нашем документальном сериале «Фабрика чудес». Шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков

Корабельникова родилась в Кишиневе. В 1953-м окончила театральное училище имени Щукина. Работала в московском театре имени Ермоловой, затем в Московском драматическом театре. С 1956 года трудилась на Киностудии имени Горького. Она озвучила более ста героев фильмов и мультфильмов. Также снялась в эпизодических ролях в ряде киносказок.

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