Умерла актриса, озвучившая Пьеро и Умку

Вчера узнал, что еще в декабре скончалась Маргарита Корабельникова – голос нашего детства, тот самый Умка. А еще Пьеро, Антошка с картошкой, Гунька из «Незнайки», Вовка из «Блудного попугая» и сотни-сотни героев радиопостановок и сказок с виниловых пластинок, голоса мальчишек и девчонок из старых игровых фильмов (ведь детей всегда дублировали профессиональные актрисы). Маргарите Павловне было 90 лет, в последний раз она появилась на экране в 2008 году в нашем документальном сериале «Фабрика чудес». Шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков

Корабельникова родилась в Кишиневе. В 1953-м окончила театральное училище имени Щукина. Работала в московском театре имени Ермоловой, затем в Московском драматическом театре. С 1956 года трудилась на Киностудии имени Горького. Она озвучила более ста героев фильмов и мультфильмов. Также снялась в эпизодических ролях в ряде киносказок.