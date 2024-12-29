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Мир

Умерла актриса из "Интернов" и "Кухни" Надежда Подъяпольская

актриса, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 23:44 Фото: moscowtyz.ru
В возрасте 82 лет умерла советская и российская актриса театра, кино и сериалов, артистка озвучания и дубляжа Надежда Подъяпольская, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Московского ТЮЗа, скончалась она 28 декабря. Причина смерти не уточняется.

"Прощание состоится в крематории Николо-Архангельского кладбища 31 декабря в 10:20", – говорится в публикации.

Надежда Подъяпольская родилась в 1941 году, окончила Драматическую студию при Центральном детском театре и служила в Московском ТЮЗе. В фильмографии актрисы насчитывается свыше 120 проектов. Дебютом артистки на экране был "Анчутка" 1985 года, также она снималась в таких проектах, как "Глухарь", "Пятницкий", "Кухня", "Интерны" и другие. Подъяпольская принимала участие в озвучивании таких фильмов, как "Приключения Электроника", "Новогодняя сказка", "Маленькие женщины", "Приключения Паддингтона 2", "Джокер", "Дюна" и "Мальчик и птица".

Последней работой артистки стала комедия "Коля, домой!", ее премьера запланирована на 2025 год.

Ранее сообщалось, что умер основатель американской сети платного телевидения HBO Чарльз Долан.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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