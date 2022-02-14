08:47 14.02.2022
Землетрясения произошли в Италии и Грузии
Фото: Indiana university
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о том, что на территории Италии зафиксированы три подземных толчка магнитудой от 2,2 до 4,1, передает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, толчки зафиксированы 13 февраля. Эпицентр располагался в 25 км от города Реджо-Эмилия (население около 133 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 15 км.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
В тот же день мощное землетрясение произошло на юге Грузии. Первый толчок магнитудой 6,2 был зафиксирован в районе села Самеба на юге страны, затем последовало два афтершока. Подземные толчки были настолько сильными, что их почувствовали в Тбилиси и Батуми. Землетрясение ощущалось также в северных районах Армении и на западе Азербайджана.