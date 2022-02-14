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08:47 14.02.2022

Землетрясения произошли в Италии и Грузии

землетрясение Фото: Indiana university
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о том, что на территории Италии зафиксированы три подземных толчка магнитудой от 2,2 до 4,1, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, толчки зафиксированы 13 февраля. Эпицентр располагался в 25 км от города Реджо-Эмилия (население около 133 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 15 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

В тот же день мощное землетрясение произошло на юге Грузии. Первый толчок магнитудой 6,2 был зафиксирован в районе села Самеба на юге страны, затем последовало два афтершока. Подземные толчки были настолько сильными, что их почувствовали в Тбилиси и Батуми. Землетрясение ощущалось также в северных районах Армении и на западе Азербайджана.

Елена Беляева
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