В Эфиопии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6.0 зарегистрировано на территории Эфиопии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, сообщает Zakon.kz.

По данным центра, эпицентр находился в 84 км к северо-востоку от города Назрет, где проживают около 300 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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