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Мир

В Эфиопии произошло сильное землетрясение

В Эфиопии произошло сильное землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 05:58 Фото: pixabay
Землетрясение магнитудой 6.0 зарегистрировано на территории Эфиопии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, сообщает Zakon.kz.

По данным центра, эпицентр находился в 84 км к северо-востоку от города Назрет, где проживают около 300 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Фото: pixabay

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее мы сообщали, что у берегов Греции произошло мощное землетрясение.

Аксинья Титова
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