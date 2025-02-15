В Эфиопии произошло сильное землетрясение
Фото: pixabay
Землетрясение магнитудой 6.0 зарегистрировано на территории Эфиопии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, сообщает Zakon.kz.
По данным центра, эпицентр находился в 84 км к северо-востоку от города Назрет, где проживают около 300 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Фото: pixabay
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее мы сообщали, что у берегов Греции произошло мощное землетрясение.
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