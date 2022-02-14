Два человека погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе в ВКО

Как сообщили в ДП Восточно-Казахстанской области, по данному факту начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.