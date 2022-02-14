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Законодательство РК
08:55 14.02.2022

Два человека погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе в ВКО

знак Фото: Zakon.kz
Столкновение произошло на 34-м км автодороги Усть-Каменогорск – Риддер Глубоковского района 13 февраля. От полученных травм на месте скончались 36-летний водитель автомобиля марки Datsun и его 29-летняя пассажирка, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Восточно-Казахстанской области, по данному факту начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область
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