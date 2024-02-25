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Два человека погибли в аварии на трассе Алматы – Усть-Каменогорск

авария Фото: polisia.kz
Дорожная авария произошла на 211 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск в Коксуском районе. В результате ДТП водитель и его пассажир скончались на месте. Еще двое с различными травмами госпитализированы в областную больницу, сообщает Zakon.kz.

Предварительно установлено, что водительToyota Camry, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомобиля.

"По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование. Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения, не превышайте допустимый скоростной режим". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Ранее, 22 февраля, в Астане произошло смертельное ДТП с участием грузовика, автобуса и внедорожника.

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Жетысуская область ДТП Алматы Усть-Каменогорск
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