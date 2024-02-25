Два человека погибли в аварии на трассе Алматы – Усть-Каменогорск

Фото: polisia.kz

Дорожная авария произошла на 211 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск в Коксуском районе. В результате ДТП водитель и его пассажир скончались на месте. Еще двое с различными травмами госпитализированы в областную больницу, сообщает Zakon.kz.

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