Два человека погибли в аварии на трассе Алматы – Усть-Каменогорск
Фото: polisia.kz
Дорожная авария произошла на 211 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск в Коксуском районе. В результате ДТП водитель и его пассажир скончались на месте. Еще двое с различными травмами госпитализированы в областную больницу, сообщает Zakon.kz.
Предварительно установлено, что водительToyota Camry, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомобиля.
"По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование. Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения, не превышайте допустимый скоростной режим". Пресс-служба ДП Жетысуской области
Ранее, 22 февраля, в Астане произошло смертельное ДТП с участием грузовика, автобуса и внедорожника.
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