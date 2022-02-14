Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:24 14.02.2022

Казахстанец стал третьим на этапе Кубка мира по батутной гимнастике

занял третье место Фото: olympic.kz
Казахстанец Данил Мусабаев завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира (ЭКМ) по батутной гимнастике в Баку, сообщает Zakon.kz.

Кроме него, в полуфинал прошли Роман Барков и Ерлан Тасмагамбетов.

Но только Мусабаеву удалось завоевать медаль. Спортсмен стал третьим в индивидуальных прыжках.

Он набрал 58,890 балла, – отмечено на сайте Olympic.kz.

Стоит отметить, что выиграл ЭКМ Иван Литвинович из Беларуси 61,850.

Андрей Буйлов (Беларусь) стал вторым – 60,800.

Анастасия Московчук
Баку Казахстан
Аким Алматы почтил память жертв январских событий
13.02.2022
Токаев почтил память жертв январской трагедии
13.02.2022
Мощный снегопад надвигается на Пекин, где проходят Олимпийские игры
13.02.2022
Абзал Ажгалиев занял на Олимпиаде четвертое место
13.02.2022
Сырую курицу, лук, грибы и яйца мыть не рекомендуется – эксперты
13.02.2022
Главная Топ LIVE Все