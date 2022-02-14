Казахстанец стал третьим на этапе Кубка мира по батутной гимнастике

Кроме него, в полуфинал прошли Роман Барков и Ерлан Тасмагамбетов.

Но только Мусабаеву удалось завоевать медаль. Спортсмен стал третьим в индивидуальных прыжках.

Он набрал 58,890 балла, – отмечено на сайте Olympic.kz.

Стоит отметить, что выиграл ЭКМ Иван Литвинович из Беларуси – 61,850.

Андрей Буйлов (Беларусь) стал вторым – 60,800.