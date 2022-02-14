09:24 14.02.2022
Казахстанец стал третьим на этапе Кубка мира по батутной гимнастике
Фото: olympic.kz
Казахстанец Данил Мусабаев завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира (ЭКМ) по батутной гимнастике в Баку, сообщает Zakon.kz.
Кроме него, в полуфинал прошли Роман Барков и Ерлан Тасмагамбетов.
Но только Мусабаеву удалось завоевать медаль. Спортсмен стал третьим в индивидуальных прыжках.
Он набрал 58,890 балла, – отмечено на сайте Olympic.kz.
Стоит отметить, что выиграл ЭКМ Иван Литвинович из Беларуси – 61,850.
Андрей Буйлов (Беларусь) стал вторым – 60,800.