Казахстан завоевал "золото" на Кубке мира по батутной гимнастике

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК

В немецком городе Котбус прошел этап Кубка мира по батутной гимнастике, на котором казахстанцы завоевали медаль высшей пробы, сообщает Zakon.kz.

В соревнованиях по синхронным прыжкам в парном разряде казахстанские спортсмены Данил Мусабаев и Никита Тумаков набрали 52,200 балла и заняли первое место.

По результатам соревнования, Германия (представляли мировой чемпион Кайо Лаукстерман и двукратный чемпион мира Фабиан Фогель) заняла второе место с 52,050 балла, а Великобритания (представляли мировой чемпион Зак Перцаманос и чемпион Европы Кори Уолкс) завоевала бронзу с 51,530 балла.

Стоит отметить, что наши соотечественники ранее, в начале 2025 года, завоевали серебро на этапе Кубка мира в Азербайджане.

Этап Кубка мира завершится 21 сентября 2025 года.

