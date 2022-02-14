14 февраля – Международный день дарения книг

Международный день дарения книг появился в 2012 году. Он призван объединять всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению.

Появился праздник благодаря американке Эмми Бродмур, основательнице сайта детской книги в США и матери троих детей. Именно вопрос ее ребенка об отсутствии такого праздника вдохновил Эмми создать его. В этот день по всему миру принято дарить книги: детям, родителям, друзьям, родственникам.

Предлагаем список из пяти книг, которые станут прекрасным подарком в Международный день дарения книги.