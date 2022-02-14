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10:08 14.02.2022

14 февраля – Международный день дарения книг

День дарения книг Фото: pixabay
Инициатором создания праздника дарения книг стала американка Эмми Бродмур, основательница сайта детской книги, сообщает Zakon.kz.

Международный день дарения книг появился в 2012 году. Он призван объединять всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению.

Появился праздник благодаря американке Эмми Бродмур, основательнице сайта детской книги в США и матери троих детей. Именно вопрос ее ребенка об отсутствии такого праздника вдохновил Эмми создать его. В этот день по всему миру принято дарить книги: детям, родителям, друзьям, родственникам.

Предлагаем список из пяти книг, которые станут прекрасным подарком в Международный день дарения книги.

  1. «Путь Абая». Роман-эпопея Мухтара Ауэзова о жизни великого поэта и мыслителя казахского народа. В романе рассказывается о детских, юношеских и взрослых годах Абая, о том, как развивался его талант к писательству. В произведении также широко охвачены события периода, в котором жил Абай – картина жизни казахов того времени.

  2. «Великий Гэтсби». Самый известный роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда показывает, как, вдохновившись идейными образами, человек поднимается наверх с самого низа: из бедного офицера – во владельца многомиллионного состояния. Однако, столкнувшись с жизнью на вершине сословия, Гэтсби понимает, что там все бедны. Он постепенно начинает терять иллюзии, которые строил очень долгое время.

  3. «Перси Джексон и похититель молний». Первая книга Рика Риордана из саги о Перси Джексоне, полукровке, чьим отцом является древнегреческий бог Посейдон. Книга за книгой Перси с друзьями должен спасать мир от всяких монстров и чудищ и параллельно учиться навыкам бойца в Лагере Полукровок, где живут такие же, как он, дети богов от смертных людей.

  4. «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым». Будучи уверенным, что каждый имеет право быть счастливым, психолог Михаил Лабковский в своей книге исследует причины, которые мешают вести психически здоровый образ жизни. Он пытается объяснить, откуда в людях тайные страхи, неуверенность в себе, неумение слушать себя и как строить отношения с другими.

  5. «Мастер и Маргарита». Роман с двумя сюжетными линиями, который рассказывает историю Иешуа в ершалаимской фабуле и историю прибытия Воланда в Москву. Эта книга – визитная карточка Михаила Булгакова. Книга о переплетении добра и зла, о человеческой безнравственности, об истинной любви и о настоящем таланте.

Наргиз Рахимжан
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