14 февраля - Международный день дарения книг. Названы наиболее читающие регионы Казахстана

Ежегодно 14 февраля празднуется Международный день дарения книг. Поощрение чтения, популяризация обмена книгами, а также поддержка литературного наследия – легли в основу праздника. В этот день обычно принято дарить книги, обмениваться ими, посещать книжные мероприятия, передает Zakon.kz.

Инициатором праздника стала основательница американского сайта детской книги Эмми Бродмур. Вскоре эта идея была подхвачена журналистами, блогерами и пользователями социальных сетей. Но пока казахстанцев сложно назвать книголюбами.

Так, согласно данным Института общественной политики, на открытый вопрос о количестве прочитанных книг только каждый четвертый опрошенный казахстанец заявил, что прочел хотя бы одну книгу за последний год. Остальные просто не читают. В числе фаворитов причин – нехватка времени на чтение. Об этом сказали 52% респондентов. Другим распространенным ответом стало банальная лень, в этом признались 21,4%.

Читающие респонденты, коих набралось 26,5%, в среднем прочли пять книг за последний год. Таким образом, в число наиболее читающих регионов вошла Восточно–Казахстанская область. На читателей этого региона приходится 10,6 книг в среднем. Вторую строчку по читаемости заняли Северо–Казахстанская (6,95) и Акмолинская (6,34) области. Аутсайдерами опроса стали Шымкент (3,8 книг), Улытауская (3,7 книг) и Жетысуская (3,59) области.

Что касается возраста читающих респондентов, то чаще всего книги читают представители старшего поколения. При этом, женщины читают немного больше мужчин, а горожане больше сельских жителей. Но в целом, разница между группами небольшая.

Сравнивая среднее количество прочитанных книг между разными странами, можно заметить, что Казахстану есть куда стремиться. К примеру, во Франции и Канаде читают по 17 книг в год. Это в среднем в 3,4 раза больше, чем в Казахстане. Такие же данные в США и Южной Корее.

Среди других причин низкой читательской активности назвали снижение общего и среднего тиража книг и брошюр, а также низкую реализацию инициативы по продвижению культа чтения. По мнению экспертов, усиление публичности и активности в регионах способны всецело повысить вероятность привлечения внимания к чтению и распространению культуры обмена книгами в Казахстане.

Возвращаясь к победителю рейтинга читающих, вспоминается материал об инициативе библиотеки Усть-Каменогорска.