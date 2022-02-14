«Бухта» при поддержке Visa запускает сервис моментального доступа к заработной плате Earned Wage Access

Теперь вы можете получать зарплату хоть каждый день, без походов в бухгалтерию и написания заявлений. Решение Earned Wage Access построено с использованием платформы Visa Direct – процессинговой функции VisaNet, которая обеспечивает безопасную и удобную доставку средств в режиме реального времени непосредственно на финансовые счета с использованием учетных данных карты.

C помощью Visa Direct платежи можно производить в любое время, 24/7/365, без ограничений в выходные и праздничные дни.

Фото: ТОО «Бухта.кз»

Для получения заработной платы ваш работодатель должен быть подключен к системе «Бухта» и провести с ним интеграцию. После этого все подключенные к системе сотрудники смогут, установив приложение «Бухта», получать заработную плату с его помощью на карту, кликнув по кнопке «Вывести».

При этом нагрузка на бухгалтерию предприятия сокращается в разы за счет экономии времени на обращения за авансами, оформление платежей, перерасчета зарплаты и других операционных вопросов, которые становятся автоматическими. Работодатель и сотрудник могут настроить доступный к выводу процент заработной платы, а суммы, выплаченные сотруднику, автоматически будут отражены в учете, благодаря чему задвоения при ежемесячной выплате не произойдет.

Фото: ТОО «Бухта.кз»

Один из ключевых запросов нашего времени, сформированный как бизнесом, так и потребителями, это доступ к финансовым средствам в режиме 24/7 и прозрачность управления собственными финансовыми потоками. Мы рады, что технологические решения компании Visa, такие как Visa Direct, позволяют нашим партнерам из «Бухты» запустить удобный и полезный сервис, который поможет казахстанцам проактивно управлять собственной заработной платой, при этом снижая нагрузку на работодателя за счет автоматизации процессов бухгалтерского учета. Кристина Дорош, вице-президент, региональный менеджер Visa в странах ЦА и Азербайджане

Генеральный директор ТОО «Бухта.кз» Асет Нурпеисов также рассказал о проекте.

Мы верим, что «Бухта» поможет людям в этот сложный для нашей страны момент и изменит экономику в целом, ведь получение заработной платы раз в месяц сильно замедляет экономику и заставляет ее «пульсировать» со скоростью 12 сокращений в год, мы же предлагаем решение, которое позволит работающим казахстанцам не брать кредиты на срочные нужды и в целом оздоровит и цифровизирует трудовые отношения. Асет Нурпеисов

По его словам, продукт имеет большой потенциал роста на казахстанском рынке. Сервис поможет уменьшить текучесть персонала, повысит лояльность сотрудников к компании и снизит стоимость найма.

Одним из первых клиентов сервиса стала казахстанская компания Top.kz – лидер услуг клининга в Казахстане.

Получение оплаты сотрудниками – это очень важная часть работы компании, так как у сотрудников возникают срочные затраты, оперативно реагировать на которые зачастую не получается из-за того, что банковский день закончен или сегодня выходной. С помощью сервиса «Бухты» мы значительно сократили временные затраты бухгалтерии, повысили скорость расчетов и лояльность сотрудников. Генеральный директор Top.kz Алмас Кебекбаев

ВАЖНО! Сервис «Бухта» не берет процентного вознаграждения за выданные средства, оплата взимается только в виде комиссии за транзакцию, это не кредит, а получение вашей же заработной платы в автоматизированном режиме.