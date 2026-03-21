#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.33
557.57
5.74
События

Токаев поручил ускорить строительство газоэлектростанции в Туркестанской области

Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 13:46 Фото: Акорда
21 марта 2026 года Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область поручил ускорить строительство газоэлектростанции в регионе, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее поручение президент дал правительству и "Самрук Казыне":

"Были выделены значительные средства на модернизацию ТЭЦ города Кентау, ремонт которой не проводился более 70 лет. Еще один важный вопрос. Необходимо ускорить строительство в регионе газоэлектростанции, работы по возведению которой затянулись. Поручаю правительству и "Самрук-Казыне" взять эту ситуацию под жесткий контроль".

Также Токаев отметил, что в области открываются различные промышленные предприятия, что позволяет создавать тысячи рабочих мест.

"Все это плоды реальной работы. Я всегда подчеркиваю: если будут сильными регионы – будет крепким и государство. Это основная формула нашего успеха. Поэтому укрепление региональной экономики и повышение благосостояния народа остаются нашими главными стратегическими целями".

Полное выступление президента читайте по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Токаев прилетел с рабочим визитом в Туркестан
11:33, Сегодня
Токаев прилетел с рабочим визитом в Туркестан
Ускорить темпы строительства для пострадавших от паводков поручил Канат Шарлапаев
14:46, 02 июня 2024
Ускорить темпы строительства для пострадавших от паводков поручил Канат Шарлапаев
Касым-Жомарт Токаев выступил перед общественностью Туркестанской области
13:37, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев выступил перед общественностью Туркестанской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Суперзвезда дзюдо "дисквалифицировал" казахстанца на Grand Slam в Тбилиси
14:31, Сегодня
Суперзвезда дзюдо "дисквалифицировал" казахстанца на Grand Slam в Тбилиси
Дзюдоист из Казахстана на последней секунде проиграл схватку на элитном турнире в Грузии
14:27, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана на последней секунде проиграл схватку на элитном турнире в Грузии
Невероятной драмой завершилась битва казахстанца и борца из Израиля на Grand Slam
13:42, Сегодня
Невероятной драмой завершилась битва казахстанца и борца из Израиля на Grand Slam
Успокоил фанатов: Джон Джонс готов к возвращению в UFC
13:34, Сегодня
Успокоил фанатов: Джон Джонс готов к возвращению в UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: