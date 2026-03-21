Токаев поручил ускорить строительство газоэлектростанции в Туркестанской области
21 марта 2026 года Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область поручил ускорить строительство газоэлектростанции в регионе, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее поручение президент дал правительству и "Самрук Казыне":
"Были выделены значительные средства на модернизацию ТЭЦ города Кентау, ремонт которой не проводился более 70 лет. Еще один важный вопрос. Необходимо ускорить строительство в регионе газоэлектростанции, работы по возведению которой затянулись. Поручаю правительству и "Самрук-Казыне" взять эту ситуацию под жесткий контроль".
Также Токаев отметил, что в области открываются различные промышленные предприятия, что позволяет создавать тысячи рабочих мест.
"Все это плоды реальной работы. Я всегда подчеркиваю: если будут сильными регионы – будет крепким и государство. Это основная формула нашего успеха. Поэтому укрепление региональной экономики и повышение благосостояния народа остаются нашими главными стратегическими целями".
