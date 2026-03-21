Токаев поручил ускорить строительство газоэлектростанции в Туркестанской области

Фото: Акорда

21 марта 2026 года Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область поручил ускорить строительство газоэлектростанции в регионе, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее поручение президент дал правительству и "Самрук Казыне": "Были выделены значительные средства на модернизацию ТЭЦ города Кентау, ремонт которой не проводился более 70 лет. Еще один важный вопрос. Необходимо ускорить строительство в регионе газоэлектростанции, работы по возведению которой затянулись. Поручаю правительству и "Самрук-Казыне" взять эту ситуацию под жесткий контроль". Также Токаев отметил, что в области открываются различные промышленные предприятия, что позволяет создавать тысячи рабочих мест. "Все это плоды реальной работы. Я всегда подчеркиваю: если будут сильными регионы – будет крепким и государство. Это основная формула нашего успеха. Поэтому укрепление региональной экономики и повышение благосостояния народа остаются нашими главными стратегическими целями". Полное выступление президента читайте по ссылке.

