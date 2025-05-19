Цифровой нотариат доступен в мобильном приложении bcc.kz

Министерство юстиции Республики Казахстан совместно с Банком ЦентрКредит запустили в мобильном приложении bcc.kz новый сервис – "Цифровой нотариат". Новый сервис позволит гражданам получать нотариальные услуги полностью онлайн. Это быстро, удобно и с полной юридической силой.

Теперь оформить доверенность, получить нотариальное согласие или проконсультироваться с нотариусом можно прямо со смартфона – без очередей, поездок и бумажной волокиты. Все этапы от подачи заявки до уплаты и получения готового документа происходят в приложении. Для подтверждения личности предусмотрена видеосвязь с нотариусом, а документы подписываются с помощью ЭЦП и автоматически сохраняются в разделе "Цифровые документы".

"Внедрение цифрового нотариата – важный шаг к исключению бюрократизма во взаимодействии граждан и нотариусов. Мы стали свидетелями того, как ранее нотариальные услуги, требовавшие обязательного присутствия граждан у нотариуса, теперь оказываются удаленно по видеозвонку. С момента запуска проекта уже оказано порядка 350 тыс. нотариальных услуг. Учитывая высокий спрос и востребованность нотариальных услуг, мы масштабировали проект "Цифровой нотариат" на платформе Банка ЦентрКредит. Это – пример того, как технологии работают на благо людей", – отметил вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков.





"Мы постоянно работаем над тем, чтобы услуги, которые раньше требовали личного присутствия, стали доступны онлайн. Цифровой нотариат – один из примеров того, как технологии упрощают важные жизненные процессы. Мы уверены, что этот сервис станет по-настоящему полезным для наших клиентов", – отметила вице-президент АО "Банк ЦентрКредит" Жулдыз Кайржанова.

Новый сервис особенно полезен для казахстанцев, находящихся за границей или в отдаленных регионах, где доступ к нотариальным услугам ограничен. Теперь важные юридические вопросы можно решить в несколько кликов – в любое время и из любой точки мира.

Чтобы воспользоваться новой услугой, достаточно открыть мобильное приложение bcc.kz, перейти в раздел "Госуслуги" и выбрать пункт "Цифровой нотариат".

Лицензия №1.2.25/195/34 от 03.02.2020 г., выданная АРРФР РК.

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