Проведение ЕНТ: подготовлены изменения

Министерство науки и высшего образования подготовило поправки в Правила проведения единого национального тестирования, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлены два пункта.

Так, говорится, что лица, имеющие сертификат КАЗТЕСТ, подтверждающий владение казахским языком не ниже уровня В1 (средний), по желанию освобождаются от сдачи профильного предмета или специальной дисциплины ЕНТ "Казахский язык" и участвуют в конкурсе на присуждение образовательного гранта или зачисляются в ОВПО на платной основе в соответствии со шкалой перевода баллов.

Вместе с тем выпускникам, завершившим обучение по образовательным программам автономной организации образования Назарбаев Интеллектуальные школы, сертификаты ЕНТ выдаются на основании перевода баллов внешней оценки результатов обучения в баллы ЕНТ в соответствии со шкалой перевода баллов внешнего оценивания результатов обучения выпускников автономной организации образования Назарбаев Интеллектуальные школы в баллы сертификата ЕНТ.

Как поясняется, таким образом предусматривается совершенствование формата Единого национального тестирования в части конвертации внешней оценки результатов обучения выпускников АОО "НИШ" и для лиц, имеющих сертификат КАЗТЕСТ, подтверждающий владение казахским языком, которые выбрали в качестве одного из профильных предметов "Казахский язык", в баллы ЕНТ по желанию поступающего.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 апреля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила проведения ЕНТ.