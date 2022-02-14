Массовая гибель рыбы в Есиле – комментарий Минэкологии

Сотрудниками Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга рыбохозяйственных водоемов проведена работа по пресечению и недопущению массовой гибели рыбы на реке Есиль. Погибшая подо льдом рыба была собрана и направлена на лабораторное исследование. Пресс-служба МЭГПР РК

Предположительно, как отметили в Минэкологии, гибель рыбы могла «произойти из-за недостатка кислорода подо льдом».

На реке Есиль в районе села Новочеркасское Астраханского района Акмолинской области собрано около 85 кг мертвой рыбы. Совместно с представителями Акмолинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК проводится пробная работа. Остальная рыба уничтожена с соблюдением санитарных норм. Пресс-служба МЭГПР РК

В Минэкологии также сообщили, что установлены две мотопомпы для принудительной аэрации речной воды. Мониторинг состояния водоема продолжается.

Река Есиль входит в резервный фонд рыбохозяйственных водоемов.