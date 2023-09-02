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Экологи озвучили причину гибели рыбы в СКО

Массовую гибель рыбы прокомментировали в СКО Фото: primeminister.kz
В Департаменте экологии Северо-Казахстанской области озвучили причины массовой гибели рыбы в местных реках, сообщает Zakon.kz.

Частичная гибель рыбы на озере Питное произошла вследствие скопления сероводорода, образующегося при гниении растительности. К таким выводам пришли члены межведомственной рабочей группы, сообщили в Департаменте экологии Северо-Казахстанской области.

Причиной частичной гибели рыбы на реке Есиль стала высокая температура воздуха и воды, из-за чего снизилось содержание кислорода в воде. Местным исполнительным органам рекомендовано проводить постоянный мониторинг водоемов. А по озеру Питное нужно дополнительно провести "мелиоративные работы по выкосу излишней растительности и проведению аэрации для улучшения гидрохимического режима водоема".

О гибели рыбы на Ишиме стало известно в середине августа. Тогда обнаружили 30-40 кг мертвого налима и судака. А о ситуации на озере Питном Департамент экологии СКО сообщал 1 августа, когда были найдены около 100 кг мертвых окуней и карасей.

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