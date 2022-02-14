Внеочередные выборы в Туркменистане — что говорят о транзите власти

Кроме того, как отмечено на сайте «Хроники Туркменистана», «в соответствии с великими целями», Бердымухамедов предложил назвать будущий период развития Туркменистана «Возрождение новой эпохи могущественного государства».

Сейчас в стране проходит «Эпоха могущества и счастья», которая началась феврале 2012 года.

Позднее на сайте Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане было опубликовано заявление.

Постановлением Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана выборы президента Туркменистана назначены на субботу, 12 марта 2022 года.

Стоит отметить, что президент Туркменистана избирается на семь лет.

Новость по теме В Туркменистане пройдут внеочередные выборы президента

Научный сотрудник Московского центра Карнеги Темур Умаров прокомментировал радио Sputnik внезапное объявление.

О транзите власти в Туркменистане известно не первый год – Бердымухамедов планировал передать свою власть Сердару Бердымухамедову, своему старшему сыну. По слухам, у президента проблемы со здоровьем, – сказал Умаров.

Гурбангулы Бердымухамедов (носит титул Аркадаг) — президент Туркменистана с 14 февраля 2007 года.

С того момента параллельно — председатель Кабинета министров Туркменистана, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Туркменистана в звании генерала армии, а с 14 апреля 2021 года вдобавок председатель Халк Маслахаты — верхней палаты Милли Генгеша (парламента страны).