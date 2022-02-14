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Законодательство РК
10:38 14.02.2022

Государство будет субсидировать трудоустройство работников предпенсионного возраста

трудоустройство людей предпенсионного возраста Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения РК для содействия в занятости безработных предпенсионного возраста планирует запустить специальный проект «Серебряный возраст», сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, реализовывать проект будут в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. Ежегодно им будут охвачены 5 тыс. человек.

Сейчас ведется работа по разработке нормативного правового акта, регламентирующего порядок организации и финансирования проекта «Серебряный возраст».

В НПА будет предусмотрен ряд требований к работодателям и работникам. Так, участие в проекте будут принимать предприятия и организации всех форм собственности, действующие более одного года и производящие регулярные налоговые и другие социальные отчисления, а также не имеющие просроченные задолженности по заработной плате.Минтруда

Рабочие места по проекту «Серебряный возраст» должны будут создаваться вне постоянных рабочих мест и вакансий на постоянные рабочие места.

Такие рабочие места не могут создаваться на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда и по профессиям/занятиям, относящимся к 9-й группе низкоквалифицированных работников согласно Национальному классификатору занятий.

Как поясняется, участвовать в проекте «Серебряный возраст» можно не более 12 месяцев. В период участия центр занятости населения субсидирует часть заработной платы лицам предпенсионного возраста за счет средств бюджета.

Ежемесячный размер субсидий на заработную плату составляет 50% от размера зарплаты, но не более 30 МРП, с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг, без учета выплат по экологическим надбавкам.Минтруда

Планируется, что после завершения срока участия в проекте работодатель будет трудоустраивать гражданина предпенсионного возраста на постоянное рабочее место до его выхода на пенсию.

Лариса Черненко
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