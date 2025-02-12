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Общество

Что делать казахстанцам, потерявшим работу после 50 лет

Что делать казахстанцам, потерявшим работу после 50 лет, трудоустройство, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 10:27 Фото: pexels
В Министерстве труда и социальной защиты населения 12 февраля напомнили о существовании проекта "Серебряный возраст" по содействию занятости людей предпенсионного возраста, сообщает Zakon.kz.

В 2024 году в рамках его реализации трудоустроили 19 199 человек.

"Наибольшее количество трудоустроенных отмечается в Туркестанской (2 441 человек), Жамбылской (1 845 человек) и Карагандинской (1 471 человек) областях", – рассказали в Минтруда.

Доля женщин, участвующих в проекте, составляет 55,2%, или 10,6 тыс. человек, сельского населения – 11,3 тыс. человек, или 59,1%.

Участниками данного проекта могут стать безработные лица старше 50 лет до достижения пенсионного возраста. Для участия в проекте необходимо подать заявление в карьерный центр.

"Финансирование проекта "Серебряный возраст" осуществляется Центром трудовой мобильности путем предоставления субсидий на компенсацию части затрат работодателя на оплату труда безработным, трудоустроенным в рамках проекта. Размер субсидий составляет: за первый год работы – 70% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за второй год работы – 65% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за третий год работы – 60% от размера зарплаты (но не более 30 МРП)", – отметили в министерстве.

После завершения срока участия в проекте "Серебряный возраст" работодатель обязан трудоустроить человека, не достигшего пенсионного возраста, на постоянное рабочее место на срок не менее года, а также человека предпенсионного возраста – до выхода на пенсию.

Многие казахстанцы положительно отзываются об участии в проекте. Например, жительница Туркестанской области Зейнекуль Буркитбай рассказала, что устроилась по этому проекту на работу в аптеку "Зерде". Работа не очень тяжелая, зарплату получает своевременно.

12 февраля в Министерстве труда и социальной защиты населения также рассказали о том, скольким казахстанцам работодатели задолжали по заработной плате.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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