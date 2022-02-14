В Актюбинской области произошло массовое ДТП с участием автовозов

Водитель автовоза марки Renault, перевозивший автомашины в город Алматы, не учитывая метеорологические условия, на скользком участке дороги допустил столкновение с впереди идущими грузовыми автомашинами, также перевозящими автомобили. От полученного удара автовоз марки Renault, изменив направление движения, допустил столкновение со встречным грузовым транспортным средством марки Mercedes.

В результате ДТП водитель Mercedes госпитализирован в ЦРБ Хромтау с различными телесными повреждениями. По факту ДТП проводится расследование. Департамент полиции Актюбинской области