10:57 14.02.2022
В Актюбинской области произошло массовое ДТП с участием автовозов
Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомашин произошло утром 13 февраля на 619-м км автодороги Самара – Шымкент, передает Zakon.kz.
Водитель автовоза марки Renault, перевозивший автомашины в город Алматы, не учитывая метеорологические условия, на скользком участке дороги допустил столкновение с впереди идущими грузовыми автомашинами, также перевозящими автомобили. От полученного удара автовоз марки Renault, изменив направление движения, допустил столкновение со встречным грузовым транспортным средством марки Mercedes.
В результате ДТП водитель Mercedes госпитализирован в ЦРБ Хромтау с различными телесными повреждениями. По факту ДТП проводится расследование.Департамент полиции Актюбинской области
Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области