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10:57 14.02.2022

В Актюбинской области произошло массовое ДТП с участием автовозов

перевозка автомашин авария Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомашин произошло утром 13 февраля на 619-м км автодороги Самара – Шымкент, передает Zakon.kz.

Водитель автовоза марки Renault, перевозивший автомашины в город Алматы, не учитывая метеорологические условия, на скользком участке дороги допустил столкновение с впереди идущими грузовыми автомашинами, также перевозящими автомобили. От полученного удара автовоз марки Renault, изменив направление движения, допустил столкновение со встречным грузовым транспортным средством марки Mercedes.

В результате ДТП водитель Mercedes госпитализирован в ЦРБ Хромтау с различными телесными повреждениями. По факту ДТП проводится расследование.Департамент полиции Актюбинской области

авария автовоз

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Оксана Житникова
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