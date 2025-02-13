Жесткое массовое ДТП произошло в Алматы
Как удалось узнать на месте происшествия, автомобиль Opel Vectra ехал по улице Станиславского, и водитель резко выехал на проспект Рыскулова, начав перемещаться к центру дороги.
Фото: Zakon.kz
И в этот момент у него произошло столкновение с микроавтобусом SsangYong, который двигался по Рыскулова в восточном направлении.
Фото: Zakon.kz
Удар был несильным, но этого хватило, чтобы водитель микроавтобуса потерял управление. В результате его отбросило на полосу встречного движения, где в это время был большой поток автотранспорта.
Фото: Zakon.kz
В результате микроавтобус столкнулся со встречным Hyundai. После чего неуправляемый Hyundai отбросило в попутно следовавший манипулятор DongFeng.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП серьезно пострадал водитель микроавтобуса SsangYong. Его зажало. Достать мужчину удалось лишь с помощью сотрудников Службы спасения.
Фото: Zakon.kz
На месте ДТП сотрудники дорожной полиции выясняли все обстоятельства.
Фото: Zakon.kz
Из-за аварии на Рыскулова в западном направлении образовалась сильная пробка.
9 февраля в Алматы произошло смертельное ДТП: автомобиль сбил пешехода на проспекте Суюнбая.