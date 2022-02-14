Грузию трясло всю ночь: зафиксировано семь толчков

По данным «Sputnik Грузия», следующий толчок магнитудой 4,5 балла произошел в том же месте. Эпицентр находился на глубине 11 километров.

Как отмечает Национальный сейсмологический центр Грузии, затем мощность толчков начала снижаться до магнитуды 3,1 балла, а последнее землетрясение было зафиксировано магнитудой 3,5 балла.

Стоит уточнить, что первое землетрясение ощущалось в соседних странах – в Армении, где магнитуда составила 5, и в Азербайджане, где сила толчка была чуть меньше – 3,5 балла.

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Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 баллов произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия).

В результате землетрясения погибли 270 человек, около 100 тыс. лишились крова.