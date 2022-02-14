Французские фигуристы установили второй мировой рекорд на ОИ-2022

Французская пара не имела себе равных в олимпийском турнире фигуристов, чемпионский результат судьи оценили в 226,98 балла. Прежний рекорд также принадлежит им. Гийом Сизерон и Габриэла Пападакис установили его два года назад — 226,61 балла. За французами расположились Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия) – 220,51. А бронзовые награды получат американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02).

Стоит отметить, что у Габриэлы и Гийома это второе золото на Олимпиаде-2022. Они до этого были лучшими в ритм-танце (90,83 балла), также выиграв данную программу с мировым рекордом.

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