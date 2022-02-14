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11:51 14.02.2022

Французские фигуристы установили второй мировой рекорд на ОИ-2022

Фигурное катание Золото Пекин-2022 Фото: Instagram/gabriellapapadakis
14 февраля представители Франции Гийом Сизерон и Габриэла Пападакис стали обладателями золотых медалей в танцах на льду, параллельно установив мировой рекорд по сумме программ, сообщает Zakon.kz.

Французская пара не имела себе равных в олимпийском турнире фигуристов, чемпионский результат судьи оценили в 226,98 балла. Прежний рекорд также принадлежит им. Гийом Сизерон и Габриэла Пападакис установили его два года назад — 226,61 балла. За французами расположились Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия) – 220,51. А бронзовые награды получат американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02).

Стоит отметить, что у Габриэлы и Гийома это второе золото на Олимпиаде-2022. Они до этого были лучшими в ритм-танце (90,83 балла), также выиграв данную программу с мировым рекордом.

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Куандык Шынасилов
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