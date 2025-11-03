#Народный юрист
#Казахмыс
Спорт

Лучший фигурист планеты установил мировой рекорд на Гран-при Канады

Фигурное катание Мировой рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 09:56 Фото. Instagram/isufigureskating
Действующий чемпион мира по фигурному катанию американец Илья Малинин выиграл произвольную программу на Гран-при Канады, при этом установив мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 3 ноября лидер мужского рейтинга ISU улучшил свой же мировой рекорд в произвольной программе, который был показан на этапе Гран-при Skate Canada.

20-летний фигурист сумел исполнить четверной флип, тройной аксель, четверной лутц и четверной риттбергер.

А в дополнение поразил зрителей еще несколькими красивыми элементами.

В итоге судьи поставили ему за технику 138,49 балла. Включая короткую программу, он накопил 228,97 балла.

Тем самым Малинин превзошел свой прежний лучший показатель, который составлял 227,79 и был установлен на ЧМ-2024 на льду канадского Монреаля.

Если Илья несколько часов назад во второй раз покорил Канаду, то казахстанец Михаил Шайдоров 25 октября завоевал "бронзу" Гран-при Китая.

Оба фигуриста являются главными конкурентами за медали ближайшей зимней Олимпиады-2026.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Лучший фигурист планеты восхищен выступлениями казахстанца Шайдорова
17:33, 19 марта 2025
17:33, 19 марта 2025
Лучший фигурист планеты восхищен выступлениями казахстанца Шайдорова
В Канаде стало известно имя чемпиона мира по фигурному катанию
07:43, 24 марта 2024
07:43, 24 марта 2024
В Канаде стало известно имя чемпиона мира по фигурному катанию
Казахстанский фигурист выиграл медаль Гран-при в Китае
22:32, 11 ноября 2023
22:32, 11 ноября 2023
Казахстанский фигурист выиграл медаль Гран-при в Китае
