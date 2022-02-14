Популярные способы интернет-мошенничества перечислили в МВД

Развитие цифровых технологий повлекло рост хищений, совершаемых с их использованием. В последнее время широкий общественный резонанс вызывают интернет-мошенничества. Если в 2020 году в Казахстане их количество составляло 14 тыс., то по итогам прошлого года – уже свыше 21 тыс. преступлений. В январе текущего года их количество достигло 1177 преступлений. И.о. начальника Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев

По словам Дюсетаева, наиболее распространенными способами интернет-мошенничества являются:

получение предоплаты за товар или услугу по объявлениям (на них приходится половина всех интернет-мошенничеств);

оформление онлайн-займов на сайтах микрокредитных организаций (с начала года совершено около 3 тыс. таких преступлений);

хищения денежных средств с банковских счетов после получения персональных данных граждан.

Руководитель центра объяснил, что в большинстве случаев мошенники представлялись сотрудниками банков и звонили с подменных номеров, в ряде случаев потерпевшие добровольно вводили свои данные на «фишинговых» интернет-ресурсах, почти 2 тыс. мошенничеств совершены под предлогом выгодного вложения денег в различные проекты, игры, инвестиции, ставки.

Дюсетаев напомнил, что с прошлого года реализуется ведомственная программа по противодействию киберпреступности. В регионах созданы специальные следственно-оперативные группы по их расследованию. Ежеквартально проводятся оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению киберпреступности.

В пример были приведены несколько фактов. Так, сотрудники ДП Атырауской области задержали жителя Семея, который в соцсетях находил объявления о пропаже документов и по ним подавал заявки на получение микрозаймов. При этом граждане даже не подозревали об оформленных на них займах до получения уведомлений о просрочке кредитов. В настоящее время установлены более 350 граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 10 млн тенге.

Другой случай был в Павлодарской области, где жительница региона на сайтах для рекламы размещала объявления о сдаче квартир в аренду по заниженной цене. В ходе разговора с потенциальными клиентами мошенница просила перевести задаток на различные счета, после получения денег отключала номера и удаляла объявления. Установлена ее причастность к 30 преступлениям, причиненный ущерб составляет свыше 800 тыс. тенге.

Один из недавних фактов также был в Павлодаре. За совершение ряда интернет-мошенничеств путем размещения ложных объявлений о продаже сельскохозяйственной техники и зерновых культур на одном из популярных сайтов установлены и задержаны три жителя Павлодара. При задержании у них изъяты 20 сотовых телефонов, 10 SIM-карт, семь банковских карт, с помощью которых совершались мошенничества. Проверяется их причастность к 200 аналогичным преступлениям.

Рустем Дюсетаев озвучил ряд простых рекомендаций:

никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и, тем более, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции;

не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам и другим источникам. Без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара;

не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода;

для установки приложений пользоваться только официальными источниками;

не переходить по ссылкам, которые вам направляют якобы для оплаты либо содержатся в спам-рассылках от неизвестных контактов или в сплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой;

регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, использовать 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками;

чаще проверять движение денег на своих счетах. Такие меры помогут вам избежать мошенничеств и сохранить свои деньги.