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Очень сильные морозы ожидаются на юге Казахстана

Очень сильные морозы ожидаются на юге Казахстана Фото: pxhere
Морозы по Казахстану не ослабевают. Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды по стране на 15-17 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи в распространяемом сообщении за 14 февраля 2024 года уточняют, что арктический антициклон будет смещаться на территорию Казахстана с северо-запада и постепенно охватит большую часть республики. Установится морозная погода.

"15 февраля на востоке, 16 февраля на юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед и метель".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, на западе понижение температуры воздуха ночью до -12-30°, на северо-западе, севере и в центре – до 30-38°, 16 февраля на востоке – до 18-35°, на юге – до 10-30°. 17 февраля на юго-востоке – до -15-28°.

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Ранее синоптики заявили, что в Астане и 18 областях Казахстана на 14 февраля объявлено штормовое предупреждение.

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