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Законодательство РК
12:36 14.02.2022

Айжан Есмагамбетова назначена главным санврачом Казахстана

назначение Фото: primeminister.kz
Айжан Есмагамбетова стала вице-министром здравоохранения – главным государственным санитарным врачом Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Постановлением правительства Республики Казахстан Есмагамбетова Айжан Серикбаевна назначена на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан – главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.Пресс-служба премьер-министра РК

Айжан Есмагамбетова родилась в 1972 году в Алматинской области.

В 1997 году окончила Алматинский государственный медицинский университет, позже – Казахстанский медицинский университет (Высшую школу общественного здравоохранения), Алматы менеджмент университет.

Трудовую деятельность начала в 1990 году фельдшером-лаборантом поликлиники №7 Алматы.

В 1997-2004 годах работала врачом-эпидемиологом, врачом-бактериологом, заведующей лабораторией отдела особо опасных инфекций Республиканской санитарно-эпидемиологической станции.

В 2004-2014 годах занимала различные должности в структуре Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК.

В 2013 году назначена председателем Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК.

В 2014 году — директор департамента эпидемиологического надзора – заместитель главного государственного санитарного врача Агентства по защите прав потребителей РК.

В 2014-2017 годах — руководитель управления эпидемиологического надзора Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК. В 2017 году — директор департамента стратегического развития и общественного здравоохранения МЗ РК.

В 2017-2020 годах — директор департамента политики общественного здравоохранения РК.

В 2020 году — заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

С октября 2020 года и по настоящее время работала председателем Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Ранее должность вице-министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача Казахстана занимал Ерлан Киясов. Его освободили от должности 27 января.

Анастасия Московчук
Минздрав РК Есмагамбетова Айжан Казахстан
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