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13:20 14.02.2022

Футболисты сборной Казахстана выиграли первый матч в 2022 году

Футбол Спарринг Легионеры Фото: Instagram/kff_team
Сборная Казахстана по футболу сыграла товарищеский матч с командой легионеров, собранной из игроков, выступающих в отечественной Премьер-лиге, сообщает Zakon.kz.

Товарищеский поединок, который прошел в Турции, завершился минимальной победой футболистов сборной Казахстана – 2:1. Счет в самом начале матча открыл игрок национальной сборной Асхат Тагыберген. Далее Оралхан Омиртаев укрепил преимущество сборной Казахстана.

При счете 2:0 команды ушли на перерыв. Во втором тайме коллектив под руководством Андрея Карповича, благодаря точному удару Кирилла Сидоренко, сумел распечатать ворота казахстанской сборной. Результат 2:1 не изменился до финального свистка.

Матч с легионерами КПЛ стал одним из этапов подготовки сборной Казахстана к переходным играм в Лиге наций против Молдовы.

Первая встреча состоится 24 марта в гостях, а ответная – 29 марта в Казахстане.

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